© foto di Andrea Rosito

Vittoria importante per la Cavese nel recupero dell'8^ giornata di Serie C in casa della Viterbese. Metelliani che s'impongono nel Lazio per 3-1 grazie alle reti di Favasuli al 20', Rosafio al 59 e Fella al 71'. Di Pacilli al 24' il gol della bandiera della Viterbese.

Con questi tre punti i campani raggiungono quota 43 in classifica, a -1 uno dall'ultima piazza utile per i playoff e a -2 dalla stessa Viterbese.