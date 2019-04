© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' stata comunicata la designazione arbitrale per il recupero dell'8^ giornata del Girone C di Serie C tra Viterbese e Cavese che si disputerà mercoledì. A dirigere l'incontro Enrico Maggio di Lodi, assistenti Thomas Ruggieri di Pescara e Pietro Lattanzi di Milano.