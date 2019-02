© foto di Federico De Luca

La Triestina soffia sul collo del Pordenone: vittoria esterna dei giuliani, che battono 2-0 una Ternana in profonda crisi nonostante il cambio in panchina e si portano momentaneamente a -6 dal Pordenone primo. Goleada per il Sudtirol, che supera 4-0 il Gubbio e sale al quarto posto. Colpo esterno in chiave salvezza per l'Albinoleffe: 1-0 in casa della Vis Pesaro. I seriani restano in zona playout, ma le due vittorie consecutive riaccendono le speranze. Il Monza impatta 1-1 sul campo del Teramo. Ecco tutti i risultati delle gare giocate dalle 16,30 nel girone B di Serie C.

Sudtirol-Gubbio 4-0

Teramo-Monza 1-1

Ternana-Triestina 0-2

Vis Pesaro-Albinoleffe 0-1