Serie C, variano gli orari di tre match della 2^ giornata

Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

VARIAZIONI GARE - 2a GIORNATA DI ANDATA

La Lega, anche in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n.7/DIV del 21.08.2019, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:

GIRONE A

PIANESE - AREZZO: Sabato ore 17:00

GIRONE C

PAGANESE - MONOPOLI: Sabato ore 17:30

TERAMO - SICULA LEONZIO: Rinviata a data da destinarsi in relazione alla concomitanza della gara Pescara-Pordenone in programma allo Stadio “G. Cornacchia”, Pescara del 01.09.2019)