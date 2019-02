Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo la vittoria per 2 a 1 contro il Bisceglie, la Sicula Leonzio cerca altre conferme in casa contro la Vibonese nella gara della 27^ giornata del Girone C in programma domani alle 14,30 al “Sicula Trasporti Stadium”. Ecco come il tecnico dei siciliani, Vincenzo Torrente, ha presentato la gara:

“L'obiettivo è quello di dare continuità alla vittoria di mercoledì, giochiamo di nuovo in casa contro una delle rivelazioni del campionato, che ha ottime individualità sia in difesa che in attacco, ma noi giochiamo in casa quindi dovremo cercare di dare continuità. Siamo migliorati anche perché è migliorata la condizione generale dei ragazzi, ma è migliorata soprattutto la mentalità. Quando c'è da giocare si gioca, quando c'è da battagliare si lotta. Il campionato è questo, bisogna adattarsi anche al gioco degli avversari. Alla mia squadra mancano diversi punti per quanto dimostrato in campo, ora però pensiamo una partita alla volta e poi vedremo”.