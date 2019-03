Sicula Leonzio, Torrente: "La squalifica? Dalla tribuna si vede meglio"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

L’allenatore della Sicula Leonzio, Vincenzo Torrente, in sala stampa, ha affrontato i temi della partita di domani con il Monopoli: “E’ un ottimo periodo, veniamo da 5 risultati utili consecutivi ma affrontiamo una squadra forte e ben organizzata. Per vincere, ci vuole un’ottima prestazione. Giochiamo in casa e sono contento se ci sarà una buona cornice di pubblico. Non facciamo calcoli, abbiamo otto partite da giocare e cercheremo di fare il massimo. La continuità di prestazioni c’è sempre stata, fin dalle prime partite sotto la mia gestione. Gli infortunati del Monopoli? Anche noi li abbiamo: Gomez, Bollino e Ripa sono giocatori che non si regalano facilmente. La mia squalifica? Non me l’aspettavo, almeno di tale portata, ma dalla tribuna (sorride, ndr), si vede meglio”, riporta il sito ufficiale bianconero.