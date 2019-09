Sindaco Cerignola: "Esclusi dalla serie C senza motivo"

© foto di Andrea Rosito

Franco Metta, sindaco di Cerignola, intervenuto ai microfoni di AntennaSud dopo il mancato ripescaggio, come riportato da tuttocalciopuglia.com, ha dichiarato: "Avevamo diritto a giocare in Serie C, ci hanno escluso senza alcuna ragione plausibile. Ora che i campionati sono iniziati ci dicono che non possono più fare nulla, questo non è accettabile. Meritavamo il ripescaggio e non lo dico io, lo dice il Collegio di Garanzia del CONI che è la massima autorità di giustizia sportiva conosciuta in Italia. Spero che con l'aiuto della città e dell'amministrazione comunale, la squadra conquisti sul campo ciò che ci è stato rapinato. Nessuno mi spiega perché sono state riammesse quattro squadre e non tre, forse perché la Paganese è nel cuore del presidente Ghirelli".