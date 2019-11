© foto di Andrea Rosito

Una Serie C che funziona, e che è decisamente prolifica. Perché le squadre che in Italia segnano di più, quando il girone di andata si sta avviando verso la conclusione, sono in terza serie. E nel dettaglio nel Girone C.

Se il primato assoluto spetta all'Atalanta, che in Serie A di reti ne ha siglate 30, sul secondo gradino del podio salgono Reggina e Vibonese (prima e settima del raggruppamento di appartenenza), che di centri ne hanno messi a segno 29. Segue la Lazio con 28, poi l'Inter con 26, stessi gol fatti dal Monza, capolista del Girone A.