© foto di Federico Gaetano

L’ex tecnico del Catania Andrea Sottil intervistato da Radio Bruno è tornato sull’esonero da parte del club etneo: “Mi spiace molto perché credevo nella promozione, anche attraverso i play off. Rispetto la decisione della società, ma con grande rammarico e rabbia. Purtroppo questo è il calcio, non abbiamo avuto un rendimento straordinario in trasferta, mentre in casa viaggiavamo a una media di 2,75 punti a partita. - continua Sottil – Ero arrivato con grandissimo entusiasmo, firmando un contratto di tre anni e rinunciando anche alla chiamata dalla Serie B. E questo perché Catania per me vuol dire tanto, ma sappiamo che il primo a pagare se le cose non vanno è l’allenatore”.