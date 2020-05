Sudtirol, Baumgartner: "Ci sono tante cose che devono andare bene prima di ripartire"

Il presidente del SudTirol Walter Baumgartner ha parlato al Corriere dell'Alto Adige della decisione del Consiglio Federale che ha ribaltato le decisioni dell'Assemblea di Lega Pro e riaperto al ritorno in campo della Serie C: “Si è deciso di proseguire, ma sul come e sul quando si valuterà in un secondo momento, ad inizio giugno. Ci sono ancora tante cose che devono andare bene per far sì che si possa ricominciare. Bisognerà stabilire prima di riprendere anche cosa fare se il campionato dovesse fermarsi definitivamente per un aumento i contagi o per qualche decisione del governo, cioè quali saranno i criteri da adottare per stilare la classifica finale”.