ufficiale SudTirol, Comper è il nuovo presidente. Nominato anche il nuovo CdA

vedi letture

Serie C

Oggi alle 11:04 Serie C

A margine del CdA che si è tenuto nella giornata di ieri, il SudTirol, dopo la scelta di Walter Baumgartner a non proseguire la sua avventura come presidente del club, ha nominato il nuovo numero uno: ruolo affidato a Gerhard Comper.

Definiti anche il nuovo CdA e il Collegio Sindacale.

Questa la nota della società:

"L’FC Südtirol comunica che, a seguito delle scadenze statutarie degli organi societari, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, ha convocato e svolto l’assemblea elettiva dei soci per votare il rinnovo delle cariche.

L’elezione si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 28 ottobre 2021, presso l’Hotel Four Points by Sheraton di Bolzano. Il Consiglio di Amministrazione per il prossimo mandato risulta così composto: Gerhard Comper (Presidente), Walter Pardatscher (Vicepresidente), Carlo Costa (Vicepresidente), Hans Krapf, Federico Merola, Werner Gamper, Dietmar Pfeifer e Reinhold Eisenstecken (Consiglieri). Il Collegio Sindacale risulta così eletto: Markus Kuntner (Presidente), Stefano Parolin e Hannes Pircher (membri effettivi), Rudolf Stocker e Georg Prast (supplenti)".