Fonte: TuttoC.com

Il direttore sportivo del Sudtirol, Paolo Bravo, è intervenuto nel post-gara per rispondere alle domande dei cronisti dopo l’importante vittoria della squadra altoatesina contro il Rimini: “E’ stata una partita scorbutica. Quando si riescono a vincere questo tipo di sfide sono comunque segnali importanti. La nostra è una squadra che sa soffrire e che ha l’ambizione di portare sempre a casa dei punti. Comunque la cosa basilare è ricordare da dove siamo partiti. Adesso, come giusto che sia, c’è grande entusiasmo, però questo entusiasmo va dosato. Ogni cosa deve essere fatta nel modo giusto. Le partite sono tutte complicate, le squadre sono tutte forti. Questo è un campionato veramente difficile, quindi noi dobbiamo cercare di essere più competitivi possibile senza dimenticare la grande umiltà che ci ha contraddistinto fino adesso. Bisogna lavorare sotto traccia per completare nel migliore dei modi il percorso iniziato la scorsa estate”.