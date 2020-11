Tacopina sul Catania: "Siamo pronti, l'intesa è stata raggiunta. Ora aspettiamo Sigi"

vedi letture

Joe Tacopina si avvicina a grandi passi alla guida del Catania e fa il punto della situazione sull’acquisizione del club dalle colonne de La Sicilia: “Noi siamo pronti, ora aspettiamo la Sigi, ma l’intesa è raggiunta. Ci serve soltanto una relazione sulla riduzione del debito societario, ma del resto le trattative non si concludono dall’oggi al domani. Speriamo di concludere presto con alcuni soci che vogliono restare, far parte integrante della nuova società e io non ho niente in contrario. - conclude l’avvocato statunitense - Nicolosi è una persona in gamba e anche gli altri possono contribuire alla rinascita del Catania”.