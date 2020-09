Tacopina sul Catania: "Situazione finanziaria difficile, ma non escludo nulla"

L'ex presidente di Bologna e Venezia Joe Tacopina dalle colonne de La Sicilia torna a parlare del suo interessamento per il Catania sottolineando le difficoltà economiche in cui versa il club siciliano: "Al momento non è cambiato niente. Assieme ai miei collaboratori esaminiamo la questione ogni giorno perché vorrei fare tanto per il Catania. Non nascondo però che la situazione finanziaria è difficile e stiamo ancora aspettando tutta la documentazione e i numeri della Sigi. Inutile ribadire che io sono interessato al Catania ma non potranno esserci novità fino a quando non avremo approfondito il tutto", le sue parole a La Sicilia.