Fonte: TuttoC.com

© foto di Andrea Rosito

Saveriano Infantino, attaccante del Teramo, in conferenza stampa ha commentato con amarezza la sconfitta contro la Virtus Verona, nonostante il gol segnato, in una gara terminata da acciaccato: "Il Ko fa più male della caviglia. Era una partita importante, sapevamo tutti che questo match avrebbe potuto cambiare il campionato. Anche un pari sarebbe stato ottimo, forse a noi ci piace stare nella me*da, in agonia, sott'acqua: non ci resta che lottare fino all'ultima partita per evitare i playout. Ogni volta che facciamo una vittoria, la settimana dopo siamo punto e a capo. Il gol annullato? Non era per niente fuorigioco, me n'ero accorto subito di essere in linea con due difensori. O magari il guardalinee è stato talmente bravo da vedere un centimetro di fuorigioco. Per me resta regolare".