Teramo, per la panchina spunta il nome di Camplone

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Al netto di un contratto ancora in essere, non sembra destinato a continuare il matrimonio tra mister Maurizi e il Teramo, con il club che, in attesa di definire in toto il passaggio delle quote societarie, sta valutando il futuro. La nuova proprietà, infatti, sarebbe intenzionata a cambiare la guida tecnica della prima squadra, e, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il nome in caldo è quello di Andrea Camplone.