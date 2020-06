Teramo, programmati tamponi e test sierologici: tutto è pronto per la ripresa dell'attività

Come riferiscono i canali ufficiali del club, si è svolta ieri, in casa Teramo, la conference call dei vertici dirigenziali del club, dello staff tecnico e (in video) dei calciatori della prima squadra, per stabilire le linee guida in vista della ripartenza dei campionati professionistici.

Gli abruzzesi hanno in ballo la lotta playoff, e già da venerdì pomeriggio, tutto il gruppo squadra verrà sottoposto ai primi tamponi Covid-19 (che saranno ripetuti ogni quattro giorni), mentre il 9 giugno verranno effettuati anche i test sierologici, da replicare poi ogni quattordici giorni; subito dopo, prevista la ripresa degli allenamenti collettivi.

L’attività di costante monitoraggio del gruppo squadra, in base alle prescrizioni del protocollo FIGC, proseguirà secondo le direttive dello staff sanitario del club, coordinato dal dott. Cordoni, in collaborazione con l’IZS “Caporale”.