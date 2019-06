Teramo, si guarda in casa Trapani: Nzola e Taugourdeau nel mirino

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Teramo guarda in casa Trapani per rinforzarsi nella prossima stagione. Secondo Il Centro il club abruzzese avrebbe messo infatti nel mirino il centravanti M’Bala Nzola, che i siciliani riscatteranno dal Carpi come dopo la promozione come da contratto, e il centrocampista Anthony Taugordeau.