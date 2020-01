Termina il recupero della 20^ giornata in C: pari tra Piacenza e Arzignano

E' da poco terminato il match che ha chiuso la 20^ giornata - o meglio, il recupero della stessa - di Serie C: 0-0 il finale di Piacenza-Arzignano Valchiampo, che si sono affrontate allo stadio "Garilli". Scampoli finali di gara con i padroni di casa in 10 uomini, a seguito dell'espulsione di Della Latta, ma un punto è messo in cascina, e in totale sono ora 36, contro i 20 dei veneti, che acciuffano l'Imolese in classifica.

Riportiamo di seguito la graduatoria del Girone B:

Vicenza 52

Reggiana 45

Carpi 45

SudTirol 42

Padova 39

Piacenza 36

Feralpisalò 34

Modena 33

Sambenedettese 32

Triestina 29

VirtusVecomp Verona 28*

Vis Pesaro 25

Cesena 25

Fermana 22

Ravenna 22

Imolese 20

Arzignano Valchiampo 20

Gubbio 18*

Fano 18

Rimini 15

*una gara in meno