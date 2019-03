Ternana, Bandecchi: “Fiducia in Gallo e Leone, lasciamoli lavorare”

© foto di Federico Gaetano

Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi ai microfoni di Ternananews.it ha analizzato il momento della squadra ribadendo fiducia nel ds Leone e del mister Gallo: “Mi pare che qualcosa si stia muovendo in positivo. Lasciamoli lavorare in pace. Mi fido di loro. - continua Bandecchi – Il punto ottenuto contro la Samb è una boccata d’ossigeno e me lo tengo stretto. Non abbiamo perso, non abbiamo preso gol e ho visto una crescita dal punto di vista della condizione. Ora voglio guardare avanti e voglio stare vicino alla squadra perché in questo momento ha bisogno della presenza della proprietà”.