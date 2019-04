Ternana, brutte notizie: si ferma Defendi

© foto di Federico Gaetano

La Ternana ha ripreso ad allenarsi questo pomeriggio all’antistadio: lavoro atletico differenziato per Guido Marilungo, Fabrizio Paghera, Michele Russo, Petko Hristov e Tommaso Pobegamentre per Federico Giraudo terapie in infermeria e blando lavoro atletico.

Marino Defendi, uscito per infortunio nel corso della gara con la Fermana, si è invece sottoposto a risonanza magnetica. L’esame strumentale ha evidenziato un trauma distrattivo distorsivo del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale e capsulare mediale. Il capitano rossoverde ha già iniziato le terapie riabilitative del caso.