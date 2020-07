Ternana, Gallo: "Catania di qualità. Possibile che faccia qualche cambio per il match"

Dalle pagine di TernanaNews Fabio Gallo, tecnico della Ternana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di questa sera contro il Catania per i playoff promozione: "Abbiamo lavorato per recuperare. Le caratteristiche dei giocatori del Catania fanno pensare a caratteristiche diverse per l'attacco. Stiamo cercando di lavorare anche in funzione di un altro modo di giocare, considerando la struttura dei giocatori del Catania. Ci sta che io possa cambiare. Tutte e due le squadre hanno grande motivazioni. Contro il Francavilla loro hanno fatto fatica nel primo tempo, poi sono rimasti in dieci ed è stata un'altra partita. La fatica potrà farsi sentire, la condizione non sarà ottima per nessuno. Il Catania ha qualità, ma la mia squadra ha tutto per fare molto bene".