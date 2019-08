© foto di Federico Gaetano

Fabio Gallo, tecnico della Ternana ha fatto il punto sul mercato e ha parlato di Vantaggiato: "Stiamo cercando di far rendere al massimo i nostri. Stiamo facendo un lavoro molto particolare con Vantaggiato. Sembra che sta dando risultati su più punti di vista. L'attaccante è sempre stata una richiesta da parte mia d'accordo con il pensiero del direttore. Se c'è uno più bravo dei nostri e vuole venire ben venga. Se qualcuno ha dei dubbi no. Terni non è un punto di partenza ma un punto di arrivo. Stiamo cercando di far tornare Daniele un atleta a 360 gradi. Sta recependo gli sforzi che tutti stiamo facendo per lui e se continuerà a lavorare come sta facendo tornerà. Un terzino a sinistra non serve: lì siamo coperti con Parodi, che pochi sanno che a Salò ha fatto anche il quinto a sinistra, e Sini. A destra abbiamo trovato un ragazzo che è da tenere d’occhio come Nesta. In mezzo abbiamo Argento che sta facendo bene: se devo prendere un altro giocatore del suo valore, mi tengo Argento che mi ha dimostrato grande voglia di rimanere. L’altezza in mezzo forse ci penalizza è vero, potremmo andare in difficoltà in certe situazioni. Mi piace pensare però che avremo spesso la palla. Volevamo prendere uno strutturato poi abbiamo valutato Salzano e siamo rimasti così”.