Ternana, Gallo: "Non abbiamo giocato per il pari, sensazione sbagliata"

© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni di Fabio Gallo, allenatore della Ternana, dopo la sconfitta per 2-0 rimediata dagli umbri in casa del Bari: "Non abbiamo giocato per il pareggio, è una sensazione sbagliata. Ho fatto la mia partita. Nel primo tempo c’è stata un’occasione per squadra. Nel secondo tempo i gol annullati erano per fuorigioco. Poi i gol: il secondo abbiamo perso la marcatura, il primo Bergamelli ha rinviato senza sentire Iannarilli che gli aveva chiamato la palla. Dettagli che ci sono costati la partita”, riporta TernanaNews.it.