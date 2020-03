Ternana, Gallo: "Potrebbe essere il momento di creare una B2"

In un momento nel quale tutto il sistema calcistico deve trovare un modo di partire, una possibile soluzione viene proposta da Fabio Gallo, tecnico della Ternana, ospite delle frequenze di Radio Cusano: "Ci sono tante società che hanno requisiti come il Foggia, il Bari, il Padova, il Modena, il Palermo, la Feralpi, per creare un girone tipo di B2 molto competitivo. Potrebbe essere il momento per fare una riforma - riporta ternananews.it - e per non cadere nelle situazioni antipatiche che si sono verificate nella stagione scorsa".