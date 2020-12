Ternana, Lucarelli soddisfatto del gruppo: "Il ds Leone si può risparmiare il viaggio a Milano"

vedi letture

Il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli è talmente soddisfatto della rosa a disposizione, che sta ottenendo ottimi risultati, da suggerire al suo direttore sportivo di non recarsi a Milano a gennaio per la finestra di mercato. “Avevo chiesto ai ragazzi di arrivare alla sosta con un quattro davanti e ci siamo riusciti. Ora serve un po' di riposo per recuperare le energie e i giocatori che hanno avuto qualche problema fisico. Nessuno di noi pensa che il campionato sia finito, fino al 25 aprile dobbiamo giocare con la stessa determinazione che abbiamo avuto finora. - conclude Lucarelli a Tuttosport - Si è creata un'ottima alchimia nel gruppo e per quanto mi riguarda il ds Leone può risparmiarsi il viaggio per Milano. A meno che qualcuno non chieda di andar via".