Ternana, Salzano: "Ingiusto ora parlare di sport. Felice del rinnovo"

Sta soffrendo, come tutti, per l’impossibilità di trascorrere tempo con la sua amata famiglia e spera che questa pandemia lasci presto spazio alla normalità per godersi ancor di più quelle cose che apparivano scontate fino a un paio di mesi fa. Nel frattempo si allena da casa tenendosi in stretto contatto con lo staff tecnico e con tutti quei compagni di squadra che coltivano nel cuore il sogno promozione al netto di un calo inaspettato e certamente non consono al valore della rosa. Centrocampista completo e di categoria superiore, Aniello Salzanoè stato intervistato telefonicamente in esclusiva dalla redazione di TuttoC:

Come sta trascorrendo questi giorni e cosa pensa del futuro del calcio italiano?

“Per fortuna ho avuto la possibilità di allestire una palestra a casa e mi alleno per qualche ora sia la mattina, sia il pomeriggio. Sono il primo a voler tornare in campo, mi manca molto la quotidianità del campionato. Purtroppo, però, ci sono ancora tanti decessi e molti contagi e mi sembra prematuro fare ogni tipo di ipotesi. Non è giusto verso chi soffre parlare di sport, se non ci sono le garanzie necessarie è meglio restare ancora a casa e attendere l’evolversi della situazione”.

Gare ogni tre giorni dopo due mesi di stop, quanto rischia un atleta?

“Ripartire da zero richiederà una preparazione adeguata, ma ci sono i tempi necessari? Devono darci qualche settimana per riprendere una condizione accettabile, ma siamo calciatori e dobbiamo adeguarci a quelle che saranno le indicazioni. Il tour de force è assai probabile, ma non ci tireremo indietro”.

Cosa pensa dell’ipotesi taglio degli stipendi?

“Ognuno di noi ha una famiglia, ma abbiamo un grande presidente e una persona disponibile che sta facendo tanta beneficenza. Stiamo dialogando direttamente con lui per trovare una soluzione che possa accontentare tutti”.

Come mai c’è stato un calo della Ternana e quando ha deciso di rinnovare?

“A dicembre ho prolungato per un altro anno e devo ringraziare il presidente per la fiducia. Qui è nata una grande famiglia, ci sono tutti i presupposti per vivere un’altra stagione da protagonisti. Quanto a questo campionato, ci siamo imbattuti in un periodo negativo e lo abbiamo pagato a caro prezzo. C’è delusione, è chiaro, ma devo dire che tutti ci troviamo bene con mister Gallo. Ha un modo di lavorare che denota preparazione, anche il suo staff ha idee chiare”.

Cosa farà non appena finirà l’emergenza?

“Andare a trovare mia madre e mio padre, non li vedo da tanto tempo e mi mancano molto. Non vedo l’ora di riabbracciare i miei cari e mio fratello. Al popolo di Terni posso dire soltanto che dobbiamo restare a casa e che spero di rivederli presto in massa allo stadio per sostenerci. Ma non sarà semplice, a quanto leggo”.

Angolo amarcord. Dalla A alla C, come mai?

“A Crotone ho trascorso due anni e mezzo bellissimi, non potrò mai parlare male di una società che mi ha fatto esordire in serie A. Ritengo che Juric sia uno degli allenatori più preparati in assoluto e lo sta dimostrando. Poi mister Colantuono mi chiamò a Bari e pensai potesse essere la soluzione migliore per la mia carriera, anche lì mi sono trovato benissimo. La tifoseria la conoscete tutti, una piazza di alto livello che mi ha dato spazio e fiducia. Da ex mi hanno accolto bene, ho lasciato tanti amici con cui tuttora mantengo rapporti quotidiani”.