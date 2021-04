esclusiva Ternana, Salzano: "La Serie B? Felici ma non ci basta. C'è un altro traguardo"

La promozione in Serie B è già in archivio, ma in casa Ternana la tensione è sempre alta. Ci sono altri obiettivi da raggiungere per la formazione di Cristiano Lucarelli prima di salutare la terza serie e dare il via all’avventura in cadetteria. “Siamo ancora in festa dopo la promozione - racconta in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il centrocampista delle Fere Aniello Salzano -, ma il nostro è un entusiasmo che vogliamo utilizzare per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati e che ancora ci mancano. Dopo la promozione e il record di punti adesso vogliamo anche la Supercoppa”.

Quanto è importante, in questo senso, mister Lucarelli?

“E’ un grande. Davvero. Fin dall’inizio della stagione ci sta stimolando singolarmente per farci rendere al meglio ed è per questo che siamo stati sempre al 100% dalla sua parte. Siamo un collettivo unito con lui”.

L’altro leader di questa Ternana è senza dubbio il presidente Stefano Bandecchi. Che rapporto avere con lui?

“C’è grande stima fra noi. Avere un presidente come lui al giorno d’oggi è un qualcosa di estremamente raro. Ogni partita è con noi e ci consiglia sempre per farci rendere al meglio. Sono convinto che farà altre grandi cose per la Ternana e per la città di Terni. Credo che dovremo fare di tutto per tenercelo stretto”.

Si può dire senza timore di smentita che avete dominato dall’inizio alla fine il vostro girone. C’è però una squadra che l’ha colpita particolarmente per il gioco che ha espresso?

“Senza dubbio il Teramo, Sono una squadra con una grande organizzazione e con un allenatore come Paci che li ha fatti giocare molto bene. Ad inizio stagione erano in corsa anche loro per il vertice poi hanno avuto un calo, ma sono senza dubbio un gran bella squadra”.

E sugli altri due gironi si è fatto un’idea di chi potrebbe salire con voi in Serie B?

“Li ho seguiti entrambi e credo che nel Girone A il testa a testa fra Como e Alessandria durerà fino alla fine. Nel B, invece, credo che le qualità del collettivo del Padova possano avere la meglio sulle rivali”.

Chiudiamo con un occhio al futuro: Aniello Salzano sarà ancora alla Ternana il prossimo anno?

“Lo spero davvero e anche oltre la prossima stagione. Con la società abbiamo rinnovato l’accordo fino al giugno 2022, ma vorrei davvero continuare anche oltre quella data. A Terni ho trovato una società seria e organizzata con la quale si può fare davvero calcio ad alto livello”