Ternana, Tagliavento: "Contrari alle nuove regole sulle rose. Penalizzano giovani e territorio"

Continuano le polemiche in merito alle nuove regole per la composizione delle rose in Lega Pro in vista della prossima stagione. L'ultimo a prendere posizione è Paolo Tagliavento, vicepresidente della Ternana, attraverso i microfoni di TernanaNews.it: "Come società siamo assolutamente contrari alla modifica, è un atto che penalizza i giovani e va contro la mission stessa della Lega Pro. I club come il nostro punteranno inevitabilmente su giocatori collaudati ed esperti. La modifica mortifica chi ha voglia di investire non solo sulla squadra ma anche sul territorio. Sarebbe stato meglio mettere mano alle riforme strutturali dei campionati, delle quali si è parlato spesso durante il lockdown ma che improvvisamente sono scomparse dai tavoli del governo del calcio".