TMW - Alessandria, vicino De Feo dell'Ascoli. Contratto triennale

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si avvicina il passaggio di Gianmarco De Feo all'Alessandria. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'attaccante di proprietà dell'Ascoli nelle prossime ore potrebbe lasciare la Lucchese dov'è attualmente in prestito. A tal proposito è in corso un incontro a Milano con un contratto triennale sul tavolo per il classe 1994.