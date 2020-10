tmw Arezzo, a un passo la chiusura di due innesti: in arrivo Merola e Di Nardo

L'Arezzo è pronto a chiudere per due innesti in vista della stagione in corso. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, si tratta di Davide Merola dell'Empoli e di Antonio Di Nardo della Sampdoria, ed ex Vis Pesaro.