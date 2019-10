TMW - Avellino, confronto con Ignoffo: le ultime sulla panchina

© foto di Andrea Rosito

Panchina bollente ad Avellino in virtù di un punto nelle ultime cinque partite. Ma un esonero che non è stato in alcun modo comunicato a Giovanni Ignoffo, a cui non è stato neanche chiesto di dimettersi. Anche se la sensazione è che con la proprietà non ci sia più feeling. In estate un mercato condotto con risorse limitate, ma un campionato in linea con le aspettative. Motivo per cui le voci di un esonero o di un addio anticipato dell’allenatore non sembrano giustificate. Ieri c’è stato un confronto tra le parti e l’idea è che la partita contro il Bari, che precede quelle contro Reggina, Ternana e Catanzaro, possa rappresentare un crocevia importante. Anche se le risorse limitate della società difficilmente consentirebbero un cambio di guida tecnica. Ignoffo traballa, ma la squadra cerca di fare fronte comune e di compattarsi con il suo allenatore. C’è una stagione da portare avanti. E una panchina da salvare...