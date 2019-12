Che Carlo Musa sia in pole per ricoprire il ruolo di Ds dell'Avellino era già cosa nota, ma, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, la società non scioglierà le riserve prima dell'inizio del nuovo anno.

Le trattative di mercato prenderanno il via il 2 gennaio 2020, e proprio in quei giorni, gli irpini faranno il nome di colui che affincherà il Dg Martone in fase di mercato: valutazioni ancora in essere anche con altri profili. Attesi sviluppi.