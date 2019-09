Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Bari avrebbe scelto Vincenzo Vivarini, lo scorso anno alla guida dell'Ascoli, per sostituire l'esonerato Giovanni Cornacchini alla guida della squadra. Il tecnico ha così superato la concorrenza di Fabrizio Castori, che in mattinata appariva in pole, e sarà presentato alla piazza biancorossa nella giornata di domani.