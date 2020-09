tmw Bisceglie riammesso in C. Il Rende richiede gli atti: possibile ricorso al CONI

La riammissione in Serie C del Bisceglie è destinata ad avere strascichi. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il Rende sembra intenzionato a richiedere gli atti, per poter valutare il da farsi: sulla base di quelle che sono le motivazioni della scelta del Consiglio Federale, la formazione calabrese, che rivendicava la riammissione tra i poiché parte interessata nella querelle Picerno-Bitonto, potrebbe richiedere un procedimento d'urgenza al CONI, affinché sia rivista l'attuale sentenza.