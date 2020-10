tmw Caos Livorno. La fideiussione potrebbe esser presentata domani: ma le tempistiche?

vedi letture

Era oggi la giornata decisiva in casa Livorno, ma notizie positive non arrivano dalla Toscana.

Come noto, il club avrebbe dovuto presentare la fideiussione necessaria a coprire la parte del monte ingaggi che supera il milione di euro, per poter poi tesserare gli otto calciatori ingaggiati, ma tale scadenza non pare esser stata rispettata: la fideiussione non è stata presentata, e la società labronica andrà incontro non solo a una sanzione ma anche alla possibile richiesta di svincolo dei calciatori.

Anche se qualche risvolto non eccessivamente negativo potrebbe esserci: Banca Cerea, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è ancora in riunione, e la fideiussione potrebbe essere fatta domani. Tutto starà nel valutare poi le tempistiche di tale atto.

A ogni modo, senza la fideiussione, difficilmente si arriverà alla ricapitalizzazione necessaria per evitare il crac finanziario. Se i soci non chiariranno le loro posizioni, non è esclusa un'altra situazione simile a quella del Trapani. Con la sparizione del club labronico.