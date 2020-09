tmw Carpi, in arrivo un figlio d'arte: dal Parma si attende il transfer per Lucarelli

Dovrebbe essere Matteo Lucarelli il primo rinforzo del Carpi. Condizionale d'obbligo, ma, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club biancorosso è al momento in attesa del transfert del Parma, atto necessario per portare in Emilia il difensore centrale.

Per il classe 2001 - figlio di Alessandro Lucarelli (attuale vice-direttore sportivo del Parma) - si aprirebbero così le porte del professionismo.