© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Periodo di trasferimenti per la famiglia Lucarelli. Dopo il passaggio di Mattia (19) dal Livorno alla Sancataldese via Gavorrano, è il turno del cugino Matteo (17) che da Parma si trasferisce in prestito all'Inter. Figlio di Alessandro Lucarelli, è nato a Livorno e giostra come difensore centrale. Operazione già formalizzata.