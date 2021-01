Livorno, Spinelli: "Da martedì operativi sul mercato. Arriveranno almeno cinque innesti"

Intervistato da Telecentro2 l'ex patron, e ora socio di minoranza, del Livorno Aldo Spinelli ha annunciato che all'inizio della prossima settimana arriverà la tanto attesa fideiussione che sbloccherà il mercato labronico: “Voglio fare i complimenti a mister Dal Canto, ma anche a Ricci e Cannarsa per i giovani che hanno messo a disposizione della prima squadra, purtroppo dobbiamo rimediare ai danni fatti dal presidente che mi è succeduto, colpevole di aver fatto andare via gratis i migliori giocatori. Con loro avremmo lottato per vincere il campionato e invece la rosa attualmente è insufficiente e con alcuni elementi che non rientrano nei nostri piani. - continua Spinelli - Metteremo a disposizione di mister Dal Canto almeno cinque giocatori già individuati fra cui Matteo Lucarelli che gioca al Foggia ed è figlio di Alessandro. Da martedì contiamo di operare sul mercato e sono certo che ci verranno offerti un'infinità di giocatori per cui avremo l'imbarazzo della scelta per allargare la rosa”.