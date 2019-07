TMW - Casertana, domani la firma di Petar Zivkov

© foto di Andrea Rosito

Colpo in entrata per la Casertana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è attesa per la giornata di domani la fumata bianca per l'arrivo di Petar Zivkov, terzino classe 1995 lo scorso anno in prestito alla Reggina dal Rende. Per il giocatore austriaco di origini serbe contratto di un anno con opzione per il secondo a favore della Casertana