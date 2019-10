Fonte: Alessio Alaimo

Con Andrea Camplone al passo d'addio con il Catania, la dirigenza del club etneo si è attivata per reperire un nuovo tecnico a cui affidare la prima squadra. Le attenzioni si sono dirette su Cristiano Lucarelli, allenatore che già due anni fa ha guidato la formazione rossoazzurra in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, al momento non sussisterebbero le condizioni economiche per un ritorno al Massimino di Lucarelli. L'offerta avanzata dal Catania non ha soddisfatto l'allenatore toscano che adesso attende un eventuale rilancio. Qualora non arrivasse la fumata bianca non è da escludere una soluzione interna al club.