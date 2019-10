Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Novità in vista in casa Catania. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, alle 14:30 il club si incontrerà con l'attuale tecnico Andrea Camplone per trattare la risoluzione, soprattutto a livello economico: se l'incontro desse esito positivo, e le parti si lasciassero consensualmente, sarà Cristiano Lucarelli il nuovo allenatore. Altrimenti si andrà verso soluzione interna.