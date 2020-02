vedi letture

tmw Catania, si sveglia il mercato intorno a Martinez: piace a Carpi, Reggiana e Ternana

Sirene di mercato in vista dell’estate per Miguel Angel Martinez, portiere del Catania. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, l'estremo difensore del club etneo ha attirato le attenzioni di altri club di Serie C, che hanno già chiesto informazioni: si tratta della Ternana, nel medesimo girone dei siciliani, e del Carpi e della Reggiana nel Girone B.