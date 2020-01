Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Catanzaro avrebbe trovato l’accordo con la Viterbese per Zhivko Atanasov, difensore classe ‘91. Il giocatore, che era in scadenza a giugno, firmerà un contratto di 18 mesi con opzione per la stagione successiva.