TMW - Cavese, per la difesa si pensa a Nossa

© foto di Gianni Barbieri

Deve completare la retroguardia la Cavese che, secondo quanto raccolto da TMW, starebbe puntando a nomi di esperienza. Il profilo che è stato avvicinato dal club campano è quello di Devis Nossa, svincolato dopo la mancata iscrizione tra i pro dell'Albissola: parti a colloquio, ma a ora la situazione non sembra decollare. Il classe '85, infatti, non vorrebbe essere regalato al ruolo di chioccia per i più giovani, ma recitare un ruolo da protagonista che a oggi le gerarchi dei campani non gli consentirebbero.