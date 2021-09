ufficiale Doppio colpo dalla Serie C per la Folgore Caratese: arrivano Nossa ed Esposito

vedi letture

Doppio colpo dalla Serie C per la Folgore Caratese. Il club lombardo, attraverso i propri canali, ha ufficializzato il tesseramento di Devis Nossa, centrale difensivo classe 1985 con oltre 200 presenze in terza serie e Adriano Esposito lo scorso anno alla Pro Vercelli.