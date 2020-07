tmw Derby toscano per Repossi: sull'ex Ternana ci sono Grosseto e Lucchese

Derby toscano per l’attaccante Andrea Repossi, reduce dall’esperienza con la Ternana e in cerca di riscatto dopo una stagione segnata anche da un infortunio, ora alle spalle, che ha pregiudicato l’anno. Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sul classe ‘96 ci sono le neo promosse Grosseto e Lucchese, che, per il ritorno in C, vogliono affidarsi all’esperienza di chi la categoria la conosce bene.

Sullo sfondo, però, il Matelica, altra ambiziosa neo promossa.