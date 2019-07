© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dovrebbe essere raggiunto oggi l'accordo tra la Fiorentina e il Cosenza per Mattia Trovato, il centrocampista classe '98 di proprietà dei viola che ha giocato nelle ultime due stagioni con i calabresi. La società di Commisso non vuole privarsene perchè ritiene il giocatore importante. Possibile un prestito, anche se il Cosenza vorrebbe un diritto riscatto. E i viola la possibilità di un controriscatto. Siamo comunque alle battute finali per l'intesa