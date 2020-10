tmw Foggia, fatta per il belga Jens Naessens. Accordo annuale con opzione

Arriva dal Belgio un nuovo innesto per l'attacco del Foggia. Secondo quanto raccolto da TMW i Satanelli in queste ore hanno chiuso per il tesseramento di Jens Naessens, attaccante belga classe 1991 arrivato dall'KSV Roeselare. Il giocatore, assistito dalla Pure sports management di Giorgio Boateng e Football Trade, ha firmato con la società pugliese un contratto annuale con opzione per la stagione successiva.