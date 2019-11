TMW - Giana, Albè: "Squadra ringiovanita. Pirola ha ottime prospettive"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, il tecnico della Giana Erminio Cesare Albè, dopo un lungo excursus su Tommaso Augello (che ha recentemente esordito in A, dopo essere stato lanciato nel professionismo dalla formazione lombarda), ha fatto un punto della situazione sul momento dei suoi: "Abbiamo una rosa molto molto giovane, ma abbiamo un difensore classe 2001, Davide Pirola che secondo me ha ottime prospettive. Per certi versi mi stupisco che sia ancora qua. In estate la squadra è stata rivoluzionata e ringiovanita molto. Finora nonostante la classifica sia deficitaria la squadra si è comunque espressa su buoni livelli, ma in Serie C sappiamo bene che si paga sempre tutto. Specie in un Girone A come quello attuale dove, al netto del Monza, c'è grandissimo equilibrio, sia tecnico che tattico e qualitativo".